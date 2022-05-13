Manisa'da 10 JES için ihale yapılacak

Manisa Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, ruhsat verilmiş ancak ruhsat sahipleri tarafından terk edilmiş olan 10 adet jeotermal kaynak sahası için 3’er yıl süreli arama ruhsatı vermek üzere açık teklif usulüyle 24 Mayıs günü ihale yapacak. İhalaye konu olan 5 ilçede toplam 22 bin 893,23 hektar alanda arama yapılacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Manisa’da tarım alanları ve doğal alanlarda aramaların yapılacağı ilçeler şöyle:

"Saruhanlı’da 3 saha, Alaşehir’de 2 saha, Sarıgöl’de 1 saha, Kula 2 saha, Soma 2 saha.Saruhan Alibeyli’de 4 bin 852,96 hektar + Bedeller’de 2 bin 095,13 hektar, Nuriye’de 157 hektar olmak üzere toplam 7 bin 105,09 hektar. Alaşehir Evrenli’de bin 380,77 hektar +merkez 511,56 hektar olurken toplam 1892,33 hektar. Sarıgöl Dindarlı’da 1339,19 hektar. Kula merkez 4 bin 896,53 hektar + Sandal’da 4 bin 635,82 hektarken toplam 9 bin 532,35 hektar. Alaşehir merkez 511,56 hektar, Menteşe 3 bin 051,27 hektarla toplam 3 bin 562,83 hektar."