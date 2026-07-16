Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı soruşturmasında 12 yeni gözaltı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın da aralarında bulunduğu isimlere yönelik yürütülen "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması genişletildi.

Soruşturma kapsamında beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8'i Manisa'da olmak üzere 12 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

"Rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanan ve CHP’den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadesinde adı geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, mayıs ayında tutuklanmıştı.

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