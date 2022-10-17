Manifesto oyunu Almanya turnesine çıkıyor

Tarihte ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan ve geçen yıl nisan ayında İstanbul‘da dünya prömiyerini yapan Marx ve Engels’in eseri Komünist Manifesto, 'Manifesto' oyunuyla Almanya turnesi kapsamında Almanya’nın çeşitli şehirlerinde ve İsviçre’de Cenevre kentinde sahnelenecek. Geçtiğimiz Haziran ayında hazırlıkları tamamlanan Almanya turnesi, tiyatro ekibinin vize engeline takılması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Almanya’nın beş şehirde ağırlayacağı ve Cansu Fırıncı'nın oynadığı, Harun Güzeloğlu'nun (Oyun Sandalı) uyarlayıp yönettiği Manifesto oyunu, 28 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında Almanca altyazıyla Almanya’daki, 19 Kasım tarihinde ise İsviçre’deki izleyicileriyle buluşacak.

Oyunun sahneleneceği turne takvimi şöyle:

28 Ekim Cuma, Saat 20.00, Essen, Katakomben Theater

6 Kasım Pazar, Saat 18.00, Köln, Bürgerzentrum Ehrenfeld

11 Kasım Cuma, Saat 20.00, Münih, IG-Feuerwache

12 Kasım Cumartesi, Saat 19.00, Esslingen, Württembergische Landesbühne Esslingen

18 Kasım Cuma, Saat 20.00, Berlin, Theater28

12 Kasım Cumartesi, Saat 19.30 Cenevre, Salle Gandhi-Carson

Bilet rezervasyona [email protected] ve [email protected] adreslerinden, biletlere ise tiyatro gişelerinden ulaşılabilir.

Manifesto oyununun tanıtım bülteni ise şöyle:

"Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hala güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan 'ezenler' ve 'ezilenler' arasındaki kavga sürüyor. Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık...

İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu 'uyaran' eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik. Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli, 'Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir."