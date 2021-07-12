'Manifesto' ilk izleyicili gösterimi ile NHKM Bahçe’de

Harun Güzeloğlu’nun yönettiği Cansu Fırıncı’nın oynadığı “Manifesto” ilk izleyicili gösterimini 29 Temmuz Perşembe saat 21.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin (NHKM) bahçesinde yapıyor.
Marx ve Engels'in kaleme aldığı 1848 Şubatı'nda yayınlanan Komünist (Parti) Manifesto(su) iki asıra yaklaşan yakın tarihe damga vurmuş bir politik deklarasyon. Manifestoyu Harun Güzeloğlu oyunlaştırdı Cansu Fırıncı oynadı. 2021 yılının ilk aylarında oyun çevrimiçi olarak ilk gösterimini yaptı.
Şimdi "Manifesto" izleyicileriyle buluşuyor.
Oyun biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.
Tanıtım broşüründen Manifesto hakkında
Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto tarihte ilk kez tiyatro sahnesinde. Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hâlâ güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor.
Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık…
İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik.
Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli: “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”
Yazan: K.Marx, F. Engels
Çeviren: G. Doğan Görsev
Uyarlayan ve Yöneten: Harun Güzeloğlu
Oynayan: Cansu Fırıncı
Metin Danışmanı: Aydemir Güler
Müzik: Dengin Ceyhan
Koreografi: Gülgün Nural
Kostüm: Nazan Celebci (ZeZe)
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Görsel Tasarım: Orçun Kaya
Sahne Tasarım: Harun Güzeloğlu
Yönetmen Asistanı: Şilan Ecem Gül
Fotoğraf: Orçun Kaya
Işık-Efekt: Süleyman Kaleli