'Manifesto' ilk izleyicili gösterimi ile NHKM Bahçe’de

Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto tarihte ilk kez tiyatro sahnesinde. Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hâlâ güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor.

Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık…

İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik.

Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli: “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”

Yazan: K.Marx, F. Engels

Çeviren: G. Doğan Görsev

Uyarlayan ve Yöneten: Harun Güzeloğlu

Oynayan: Cansu Fırıncı

Metin Danışmanı: Aydemir Güler

Müzik: Dengin Ceyhan

Koreografi: Gülgün Nural

Kostüm: Nazan Celebci (ZeZe)

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Görsel Tasarım: Orçun Kaya

Sahne Tasarım: Harun Güzeloğlu

Yönetmen Asistanı: Şilan Ecem Gül

Fotoğraf: Orçun Kaya

Işık-Efekt: Süleyman Kaleli