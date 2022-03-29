Manda üreticisi, Erdoğan'a seslendi

Tekirdağ’da manda besiciliği yapan Evren Durak, Medine hurmalı, kestane ballı ve yulaflı manda yoğurdu tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Manda üreticisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı’ndan destek bekliyoruz. Ürettiklerimizi satmakta güçlük çekiyoruz” diye seslendi.

Manda yoğurdu tüketiminin lüks hale geldiğini belirten Durak, “Kilosu 35 lira olmasına rağmen insanlar almakta çok zorluk çekiyor. İnsanlar, ‘Manda yoğurduna 35 lira vereceğime giderim ekmek alırım’ diyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokatlı çiftçilerle sohbet ederken uyumadan önce tükettiği özel bir karışımın tarifini vermişti. Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum her akşam yatarken; manda yoğurdu -manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir- onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz, çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa” demişti.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 2017 yılında 10 tane malak alarak besiciliğe başlayan 37 yaşındaki Evren Durak, yemi kendi üretmesine rağmen besicilik yapmakta güçlük çektiğini söyledi. Artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirten Durak, “Şu an ürettiğim yemi, arpayı, buğdayı satmış olsaydım bu hayvanlardan kazandığımdan çok daha fazlasını kazanacaktım” dedi.

'Bir malağın bir aylık maliyeti 3 bin lira.'

Mandalarından daha fazla verim alabilmek için müzik dinleterek sağım yapan Evren Durak, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“Bugün bir çuval yem 300-350 lira. Malakların günlük 4 litre sütü var. Sütün litresi 25 lira, günlük maliyetleri sadece 100 lira. Bir malağın bir aylık maliyeti sadece 3 bin lira. Biz bunları kestirdiğimiz zaman tekrar yerine yenisini koyması üç yılı bulacak. Manda üreticisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı’ndan destek bekliyoruz. Ürettiklerimizi satmakta güçlük çekiyoruz.

'İnsanlarda artık alım gücü de kalmadı'

İnsanlar için manda ürünleri lüks ürün haline geldi. Eskiden biz, orta sınıfa çok rahat hitap edebiliyorduk. İnsanlar akşamları sofrasına manda yoğurdu koyabiliyordu. Artık lüks bir tüketim ürünü oldu. Kilosu 35 lira olmasına rağmen insanlar bunları almakta çok zorluk çekiyor. Bizim için çok uygun ama insanlar için çok pahalı. Eskiden 15-20 liraya manda yoğurdu satıyorduk. O zaman biz de çok güzel kazanıyorduk. Alan insanlar da gönül rahatlığıyla alabiliyordu. Alım gücü vardı. Ama insanlarda artık alım gücü de kalmadı. Adam diyor ki ‘Manda yoğurduna 35 lira vereceğime giderim ekmek alırım’ diyor. İnsanlar artık bu hale geldi.” (ANKA)