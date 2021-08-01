Manavgat Belediye Başkanı: İlçede yol kesen gruplar var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını sürerken, ilçede kimi grupların yol kontrolü yaptığı ve havaya ateş açtığı iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu şahıslar ‘kundakçı, şüpheli’ yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir” dedi.