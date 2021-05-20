Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı.
Buna göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.
Haber Merkezi
soL - Almanya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı Man Adası davasından 142 bin lira tazminat kararı çıktı.
Haber Merkezi
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı.
Buna göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.