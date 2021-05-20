Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı Man Adası davasından 142 bin lira tazminat kararı çıktı.

Haber Merkezi

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı.

Buna göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.

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Kılıçdaroğlu 'Man Adası' belgelerinin kendisine nasıl geldiğini açıkladı