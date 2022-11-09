Mamografi çekimi için 'kadın personel' şartı aranmıştı: İstifa çağrısı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı Kasım ayı dönemi il içi yer değişikliği ilanında "İlçe Sağlık Müdürlüklerine açılan Sağlık Memuru (Röntgen) münhal kadrolarına, Mamografi çekimi yapılması nedeniyle sadece kadın personel müracaat edebilecektir" şartı öne sürülmüştü.

Genel Sağlık-İş, Genel Başkan Dr. Derya Uğur imzalı "Sağlık Alanında 'Cinsiyet Ayrımcılığı' Yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü Kınıyoruz!" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Söz konusu ilan metninin belirtilen kısmı dikkate alındığında, Sağlık Memuru (Röntgen) münhal kadrolarına, 'mamografi' çekimi yapılması gerekçe gösterilerek 'yalnızca kadın personelin' müracaat edebileceği belirtilmiştir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün hukuka aykırı idari işlemleri bitmek tükenmek bilmezken, bu kez de, büyük bir skandala imza atılarak, 'mamografi' çekilecek olması 'yalnızca kadın personelin' başvurması bakımından geçerli bir gerekçe olarak gösterilmiştir" denildi.

İlamın Anayasa’nın 48. maddesi 1. fıkrası "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir" ile Anayasa’nın 49. maddesi 1. ve 2. fıkraları "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" düzenlemelerine aykırı olduğu ifade edildi.

'İstifaya davet ediyoruz'

Genel Sağlık-İş'in açıklaması şöyle:

"İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilan metnindeki “ayrımcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici” koşul, aynı zamanda Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen “eşitlik ilkesi” ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenen “ayrımcılık yasağına” da açıkça aykırıdır.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne özellikle hatırlatmak istiyoruz ki, sağlık alanında ve diğer alanlarda ifa edilecek herhangi bir meslekle ilgili olarak, öncelik “cinsiyet ayrımcılığı” yapmak değil, liyakat ilkelerini benimseyerek, kamu yararı ve hizmet gereklerine katkı sağlamaktır. Kamu yararı ve hizmet gereklerine katkı sağlama amacı gütmeyen, bu amacı unutarak, Anayasa ve Uluslararası sözleşmelere aykırı bir ilan metni yayımlayarak, erkek sağlık çalışanlarını “hukuka, yasaya, akla, mantığa” uymayan bir sebeple pasifize eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini kınıyor, ayrımcı, ayrıştırıcı, hak ihlali içeren söz konusu eylem nedeniyle söz konusu ilanın yayımlanmasında fiili bulunan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün tüm yetkililerini istifaya davet ediyoruz."