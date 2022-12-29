Maltepe Oyak Dragos işçileri kötü çalışma koşullarına karşı eyleme geçti

Maltepe Oyak Dragos şantiyesinde çalışan işçiler kötü barınma koşullarına karşı iş bıraktı.

Haber Merkezi

Maltepe Oyak Dragos şantiyesindeki işçiler kötü çalışma koşullarına isyan ederek bu sabah itibariyle iş bıraktı.

İşçiler beslenme, barınma koşullarına tepki göstererek koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

Haber

Asgari ücretten ortalığa saçılanlar