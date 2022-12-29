Maltepe Oyak Dragos şantiyesindeki işçiler kötü çalışma koşullarına isyan ederek bu sabah itibariyle iş bıraktı.
İşçiler beslenme, barınma koşullarına tepki göstererek koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Maltepe Oyak Dragos işçileri kötü çalışma koşullarına karşı eyleme geçti
Maltepe Oyak Dragos şantiyesinde çalışan işçiler kötü barınma koşullarına karşı iş bıraktı.
Haber Merkezi
Maltepe Oyak Dragos şantiyesindeki işçiler kötü çalışma koşullarına isyan ederek bu sabah itibariyle iş bıraktı.
İşçiler beslenme, barınma koşullarına tepki göstererek koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.