Maliye’den gizli ortak düzenlemesi: Gerçek isimler bildirilecek

'Gelirlerin ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele' amacıyla çıkarılan düzenlemeye göre, yüzlerce sayıda meslek grubu, şirket ortak ve sahipleri için, her yıl ağustos ayında 'Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu' doldurarak Maliye'ye teslim edecek.

NTV'nin aktardığı habere göre Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkanlığı, yanlış ve eksik bilgi verenlere yönelik cezai soruşturma yapacak.

Kurumlar vergisi mükellefleri, kripto ve elektronik para işiyle uğraşanlar, bankalar, varlık şirketi yöneticileri, altın gibi kıymetli maden işleriyle uğraşanlar, spor kulüpleri düzenleme kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde amaç, şöyle özetlendi:

"Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir.”

Şirket veya mal varlığının asıl sahip ve ortağının belirlenmesi amacıyla çıkartılan tebliğde, 'Gerçek kullanıcı' kavramı getirildi.

'Gerçek kullanıcı' tebliğde, 'Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler' olarak tanımlandı. Tebliğe göre, bütün kurumsal vergi mükellefleri, bankalar, yurtdışında kurulmuş ancak Türkiye’de şubesi bulunan ticari kuruluşlar, faktoring şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, iş makinaları ve deniz araçları sahipleri gibi yüzlerce iş kolu ve meslek grubu, beyanname verecek.

Noterler, spor klüpleri, at yarışı ve bahiş işleriyle uğraşanlar, elektronik para kuruluşları da tebliğ kapsamına alındı.

Tebliğde, bu bildirimin nasıl yapılacağına ilişkin, "Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır" denildi.

Bu bildirim 2021 yılı Ağustos ayı sonuna kadar yapılacak.