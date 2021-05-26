Mali'de yeni darbe: Geçiş hükümetinin devlet başkanı ve başbakanı tutuklandı

Mali'nin geçtiğimiz yıl asker darbeye liderlik eden ekipte bulunan geçiş dönemi devlet başkanı yardımcısı Col Assimi Goïta, yeni hükümetin oluşumunda kendisine danışmayan geçiş dönemi devlet başkanı ve başbakanından yönetimi aldığını açıkladı.

Goïta, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Mali'nin sivil devlet başkanı Bah Ndaw ve başbakanı Moctar Ouane'nin "kendilerine bildirilmeden" görevlendirildiğini ve bu kişileri tutuklayarak başkent Bamako'nun dışında bulunan Kati askeri üssüne gönderme talimatı verdiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada askeri darbeyi savunan Goïta, "Geçiş hükümetinin devlet başkanı yardımcısı, geçiş dönemi tüzüğüne koruma ve cumhuriyeti savunma konusunda kendisini sorumlu olarak görmüştür" dedi.

Pazartesi günü askeri cunta tarafından atanan bakanların görevden alınmasını kınadığını söyleyen Goïta, bunu "geçiş dönemini sabote etme niyetinin açık bir göstergesi" olarak niteledi. Goïta, geçiş dönemi sözleşmesi kapsamında genel seçimlerin gelecek yıl yapılacağını belirtti.

AB, Afrika Birliği ve ABD'den kınama

Bu, Mali'de son 10 ayda yönetime yapılan ikinci askeri darbe oldu. Avrupa Birliği (AB) liderleri, Afrika Birliği ve ABD, ülkede yaşananları kınadıklarını açıkladı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi'nde Mali'de yaşananları kınayarak, tutuklanan liderlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Macron, yaşananları "kabul edilemez bir darbe olarak nitelerken, "Önümüzdeki saatlerde belli hedeflere yaptırım uygulamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

BM'nin Mali misyonu Minusma da, "Ülkede sükunet ve devlet başkanı ve başbakanın acilen koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Onları tutuklayanlar sorumlu tutulacaktır. Tutuklanan kişilerin sağlık durumları korunmalı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, "başkentte askeri faaliyetlerin arttığına ilişkin bildirim" aldıklarını açıklayarak, başkentteki ABD'lilere hareketlerini sınırlandırma çağrısı yaptı.

Mali'de askeri darbe

Mali'de geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gerçekleşen askeri darbe sonucunda dönemin devlet başkanı Ibrahim Boubacar Keïta görevden alınmıştı. Darbenin ardından yapılan sözleşme neticesinde Ndaw ve Ouane, 18 aylık bir geçiş hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Pazartesi günü yapılan kabine değişikliğinde darbe yöneticilerinden olan savunma bakanı Sadio Camara ve güvenlik bakanı Modibo Kone görevden alınmıştı.

Mali'de geçiş hükümeti, geçtiğimiz ay genel seçimlerin Şubat 2022'de yapılacağını açıklamıştı.

Mali'de önceki darbeler ve etnik çatışmalar

Mali'de daha önce de, 2012'de yapılan darbe sonucunda devlet başkanı Amadou Toumani Touré, görevden alınmıştı. Touré'nin görevden alınmasının ardından ülkede etnik çatışmalar başlamış ve ülkede El Kaide bağlantılı cihatçı grupların saldırıları artmıştı.

Fransa, eski kolonisi Mali'ye 2013 yılında asker yollayarak etnik çatışmalara müdahalede bulunmuş, ancak ülkedeki çatışmalar bir süre sonra yeniden düzenli olarak artmıştı. Bu çatışmalar daha sonra komşu ülkeler Burkina Faso ve Nijer'e de sıçramıştı.

Darbede Türkiye'nin rolü var mıydı?

Mali'de geçtiğimiz yıl darbe öncesi hükümetin Fransa yanlısı politikaları gerekçesiyle başlayan gösterilerin liderlerinden olan Bamako Merkez Camii İmamı ve Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı Mahmut Dicko'nun Türkiye'yle yakın ilişkilerinin bulunduğu belirtiliyor.

Ahval News'ta yer alan Burak Tuygun imzalı yazıda, Türkiye’den Mali’ye yapılan ziyaretlerde Dicko'nun da görüşülen isimler arasında yer aldığı kaydediliyor. Dicko‘nun, Türkiye’nin Bamako’da yaptırdığı Eyüp Sultan Camii’nin arsasının alınmasında aracılık yaptığı öne sürüldüğü aktarılan yazıda, Dicko'nun Milli Görüş Hareketi ile yakın diyalog kurduğu iddia edildiği belirtiliyor.

Yazıya göre, Malili ve Batılı pek çok hesap, geçtiğimiz yılki darbenin arkasında Türkiye’nin bulunduğunu, Türkiye’nin bu şekilde Fransa’dan Libya ve Doğu Akdeniz’in intikamını almaya çalıştığını öne sürdü.

Öte yandan, geçiş hükümetinin devlet başkanı ve başbakanını tutuklayan Goïta'nın, Fransa yanlısı olduğu ve hamlenin darbe ekibindeki Türkiye bağlantılı kişilere dönük olduğu iddia ediliyor.