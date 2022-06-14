Mali'de çatışmalar yoğunlaştı

Mali'nin kuzeydoğusunda ordu ve hükümet yanlısı milislerle cihatçı örgütler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

DW-TV'nin haberine göre ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Menaka'da gerçekleşen saldırılar sonucunda Mart ayından bu yana yüzlerce sivil katledildi, en az 32 bin sivil yerinden edildi.

Menaka merkezli Barış için Kadın Derneği Girişimi Başkanı Fatoumata Maigia, "Güvenlik durumu Mart ayından bu yana kötüleşti" dedi ve insan hakları ihlallerinin "katlanılamaz" bir boyuta vardığını belirtti.

Mali'deki mevcut durumun on yıl önceki Tuareg isyanından farklı olduğuna dikkat çeken Mali analisti Baba Dakono ise "Tuaregler yaklaşık sekiz ay boyunca Gao ve Kidal kasabaları ve Timbuktu kenti de dahil olmak üzere kuzey Mali'nin neredeyse tamamını işgal etmişti. Bu sefer ise İslamcı aşırılık yanlıları bölgeyi kalıcı olarak kontrol etmekle ilgilenmiyor" diyerek, asıl hedefin istikrarsızlık yaratmak ve kaosu sürdürmek olduğunu söyledi.

Şubat ayında Fransa, Takuba Görev Gücü bünyesindeki askerlerini ülkeden geri çekme kararı almıştı.