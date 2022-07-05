Mali'de BM konvoyuna mayınlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Mali’de, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na (MINUSMA) ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu BM Barış Gücü’nden 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de ağır yaralandı.

MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MINUSMA’ya ait lojistik konvoyunun Tessalit köyü ile Gao kenti arasındaki yolda mayına çarptığını ifade ederek, BM Barış Gücü’nden 2 askerin hayatını kaybettiğini, 5’inin ise ağır yaralandığını belirtti.

Salgado, hayatını kaybeden askerlerin Mısır uyruklu olduğunu açıklarken, saldırı bölgesine acil müdahale ekipleri sevk edildiğini ve yaralıların tahliye edildiğini belirtti.

Uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilecek olan söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını aktaran Salgado, MINUSBU'nun bölgedeki misyonun önüne geçmek için benzer saldırıların sık sık yaşandığını aktardı. (İHA)