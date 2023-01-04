Mali zararları sürekli artan Twitter 'siyasal reklamlara' tekrar izin vereceğini duyurdu

ABD'li patron Elon Musk'ın platformu satın almasından beri Twitter büyük kayıplar bildirmeye başlamıştı. Platform yeni aldığı kararla siyasal reklam yasağını ABD için gevşettiğini duyurdu.

Şirketin Twitter paylaşımında "Amaç temelli reklamcılığın önemli konular etrafında halka açık konuşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyoruz. Bugün, ABD'de bu reklamlar için reklam politikamızı gevşetiyoruz. Önümüzdeki haftalarda izin verdiğimiz siyasi reklamcılığı da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Mesajda, Twitter ayrıca reklamcılık politikasını ABD televizyonu ve diğer kitle iletişim hizmetleri tarafından izlenen politikayla uyumlu hale getirmek istediğini kaydetti.

Yasak, 2019'da yürürlüğe girmişti.

Birkaç büyük reklamcı, geçen yıl Musk'ın içeriği yöneteceği yönündeki açıklamalarını takiben Twitter'ı terk etme kararı almıştı.