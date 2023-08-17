Malezya'da özel yolcu uçağı düştü: 10 ölü

Malezya'da özel yolcu uçağının düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

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Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle birlikte toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi. Kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyuruldu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğu doğrulandı. Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi. (AA)

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