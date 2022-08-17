Malezya Kraliçesi: Keyif yapmak için Kapadokya'da yaşamak istiyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azize Meymune İskenderiye Kapadokya'yı gezdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte bölgeyi gezen Malezya Kraliçesi, Kapadokya’ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi.

Gazetecilerin "Kapadokya’yı nasıl buldunuz?" sorusuna, “Tarihi olarak bilinen Kapadokya’yı daha öncede gezmek isterim. Ankara’ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya’yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum” diye yanıt verdi. (İHA)