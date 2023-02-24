Malatya'da yıkılan otelin sahibi olan AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Kırçuval tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi Zafer Kırçuval hakkında enkaz altında yakınlarını kaybedenler suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA'nın haberine göre Kırçuval Otel'in sahibi ve aynı zamanda AKP'li Battalgazi İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, tutuklandı.

Depremde yıkılan birçok binanın müteahhidi tutuklanırken otelin sahibi ve aynı zamanda Battalgazi Belediyesi’nin AKP’li başkan yardımcısı olan Zafer Kırçuval hakkında hiçbir işlem yapılmaması tepkilere neden olmuştu.

Kardeşi de tutuklandı

Kırçuval, bugün Malatya’da gözaltına alındı. Kırçuval, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu kapsamda Zafer Kırçuval'ın kardeşi Saffet Kırçuval da tutuklandı.

11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu enkaz altında kalmıştı

TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.