Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, Mücevher Sokak'ta bulunan bir kafede, işletme sahipleriyle bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden R.E. ve H.U. olay yerinde hayatını kaybederken, S.B., M.T., M.A., M.A., İ.A., S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayda E.E., E.C.E., M.E., F.D. gözaltına alınırken 1 adette tüfek ele geçirildi.

Olayda hayatlarını kaybeden 2 kişinin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)