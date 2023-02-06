Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin ardından Malatya'da yıkılan binalar oldu.
Deprem bölgesinden alınan bilgiye göre, Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı.
Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı
Maraş merkezli ikinci büyük depremin ardından Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi'nin yıkıldığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin ardından Malatya'da yıkılan binalar oldu.
Deprem bölgesinden alınan bilgiye göre, Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı.