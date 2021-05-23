Malatya'da İYİP binasına sopalı saldırı

Malatya'da Kavaklıbağ Mahallesi'nde bulunan İYİP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binayaa sabaha karşı sopalı saldırı gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, İYİP Malatya İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin önüne gelen Vahap Ş., yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İYİP görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.'yi sopayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Mahallede yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, Vahap Ş.'nin, "Bu mahallede terörist olamaz. Bu mahalleyi terk edin" diye bağırarak camları kırdığı görüldü.

Gözaltına alınan Vahap Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.