Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Adıyaman yönünden Malatya istikametine ilerleyen Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen 33 ACP 340 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştığı araçlardan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hastanede tedaviye alınan Ekber ve Sadiye Ağzıküçük kardeşler kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer 4 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.