Malatya'da çöken binayla ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı

Malatya'da çöken ve 13 kişinin enkazından yaralı olarak kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmeci hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya, mağdurlar, mağdur avukatları, tanık ile sanık avukatı katıldı. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından mahkeme, mağdurlar İbrahim Uçak, İbrahim Kalı ve Aliseydi Felek’i dinledi.

Mağdur İbrahim Kalı, olay anında çöken binadaki kahvehanede olduğunu belirterek, “Olayda ayağım kırıldı. Kolum enkazın altında kaldı ve 3-4 saat kurtarılmayı bekledim. Mağdur oldum, sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Mağdur İbrahim Uçak ise "Olayda yaralandım ve ayağım kırıldı. Üç operasyon geçirdim, halen koltuk değneğiyle zor yürüyorum. Hâlâ tedavi görmekteyim. Sanıktan şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Mağdur Aliseydi Felek de sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Enkazın altıda kaldım. AFAD ekipleri tarafından kurtarıldım. Göğüs kafesim, burnum ve kafamda muhtelif yerler kırıldı. Solunum sıkıntısı yaşadım" dedi.

'Herhangi bir kırma işlemi olmadı'

Mahkeme, avukatların taleplerinin ardından, çökme öncesi binada tadilat yapılan işyerinde su tesisatını döşeyen Sebahattin Arpacı’yı tanık olarak dinledi. Arpacı, "Bina yıkıldığında ben orada değildim. Binada lavaboların tesisatını yaptım. Herhangi bir kırma işlemi olmadı" diye konuştu.

Tanık Arpacı, sanık avukatı Funda Öztürk’ün, “Herhangi bir kolon kesilmesi oldu mu” sorusuna, "Yığma bina olduğu için kolon olmaz. O nedenle kolon kesilmesi yoktur. Hikmet D. güçlendirme yaptı" yanıtını verdi. Mağdur İbrahim Uçak’ın avukatı Tarık Özbakır ise tanığa, “İki binanın birleştirilmesi söz konusu, duvar yıkılmadı mı” sorusunu yöneltti. Tanık, bu soruyu ise "Kırkma dökme olmadı. Sıva üstü tesisat döşedik. Hikmet’in duvarı kaldırıp kaldırmadığını bilmiyorum. Hatta beş çelik kolon yapıldı" diye yanıtladı.

Mahkeme, sanık Hikmet D. ve mağdur Duran İnan’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine, sanıklardan bazılarının adli tıp kurumunda muayene edilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

9 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hikmet D.’nin, işletmekte olduğu tavukçu ile bitişiğindeki ekmek fırını arasındaki duvarı yıktığı, taşıyıcı sisteme zarar vererek binanın çökmesine neden olduğu belirtildi. Sanık hakkında mala zarar verme ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlarından 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

Malatya’da, 9 Kasım 2021’de Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Sıtmapınarı semtinde, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehane bulunan iki katlı binada çökme meydana gelmiş ve enkaz altında kalan 13 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı. (ANKA)