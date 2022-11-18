Malatya'da bir daireyi aynı anda üç kişiye satmışlar

Malatya’da inşa ettikleri daireleri birden fazla kişiye satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan inşaat firması sahip ve yöneticileri bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonrası mağdurlar, avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı.

'Evim var kirada oturuyorum'

Mağdurlar adına konuşan Fadime Çelik, "Ben, Alaca İnşaat mağduruyum. Mahkeme sürüyor ama henüz bir netice alamadık. Yargıya güveniyoruz, hakkımızı alacağız. Haftada iki gün imza şartıyla dışarıdaydılar, bu haftada bire düşürüldü. Biz mağduruz. 200 bin TL iken aldığımız dair 2 milyon TL oldu. Dairelerimizi 3-4 kişiye daha satmışlar. Benim evimde 3 bin TL’ye bir kiracı otururken ben de kirada sürünüyorum. Bana zorla 4 yılın kirasını verdiler ama hâlâ kendi hakkım duruyor" diye konuştu.

Mağdurlardan Dilara Varol ise "2015 yılından buyana bir mücadele içerisindeyiz. Mahkeme devam ediyor. Zararların karşılandığı söyleniyor. Anaparayı vermek zararların karşılandığı anlamına geliyorsa, aynı dairenin 2-3 kişiye satılması normal olarak görülüyorsa biz de müteahhitlik yapıp, insanları mağdur edelim" dedi.

Mağdurlardan Yüksel Karabulut da "Bu adamlar, benim dairemi 3 kişiye satmışlar. Sözleşmede belli. Ben, bunu belgeli olarak mahkemeye verdim. Halen gidip geliyorum. İmzası ikiydi, bire düşürdüler. Biz kime güvenelim, nereye gidelim" diye konuştu.

'74 mağdur var'

Mağdurların avukatı Elmas Bakan, "Bugün Alaca mağdurlarının davası görüldü. Müvekkillerimizin mağduriyetleri giderilmemesine rağmen sanıkların imza günleri iki günden bir güne indirildi. Genel olarak kimsenin mağduriyeti giderilmediği için etkin pişmanlıktan yararlanamayacaklarından dolayı sanıkların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bakan, şöyle konuştu:

"74 mağdur varsa hepsi için ceza almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz fakat mahkemenin de bize destek çıkmasını istiyoruz, çünkü mağduriyet çok fazla. Malatya’da başka inşaatlarda da bunları yapaya devam ediyorlar. Farklı isimlerde şirketler kuruyorlar. Bundan sonra da mağduriyetlerin daha fazla artmaması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Cumhuriyet savcımız, dosyayı çok güzel bir aşamaya getirdi. Davanın şu aşamasında serbest bırakılmaları iyi olmadı, fakat yurt dışı yasakları var. Bilirkişi raporu geldikten sonra da dava sonuçlanacaktır. Biz, ceza alacaklarını biliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." (ANKA)