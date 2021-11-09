Malatya'da bina çöktü

Malatya'da Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü.

Giriş katında dükkanların bulunduğu 2 katlı binada enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medyadan çöken binanın görüntülerini paylaştı.