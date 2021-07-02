Malatya'da 55 işçi yemekten zehirlendi

Malatya'da, bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 55 işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay bugün öğle saatlerinde Malatya'daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasındaki 55 işçide, öğle vakti yedikleri yemekten bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürülen 55 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan toplam 55 kişi bugün akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikâyetleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdular. Fabrikada görevli personelin yedikleri dönerden zehirlendikleri düşünülmekle beraber gerekli gıda ve su numune örnekleri alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılmıştır. Başvuran hastaların tamamı acil serviste yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Hastaneye yatışı gerektirecek bir hastalık durumu oluşmamıştır" denildi.