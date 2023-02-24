Malatya'da saat 23.25 sularında bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın duyurusuna göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Pütürge olarak belirlenirken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da Pütürge merkezli bir deprem gerçekleşti.
Haber Merkezi
Malatya'da saat 23.25 sularında bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın duyurusuna göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Pütürge olarak belirlenirken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.