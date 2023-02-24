Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 23.25 sularında bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın duyurusuna göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Pütürge olarak belirlenirken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.