Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da Pütürge merkezli bir deprem gerçekleşti.

Haber Merkezi

Malatya'da saat 23.25 sularında bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın duyurusuna göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Pütürge olarak belirlenirken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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