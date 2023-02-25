Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 11.58'de Malatya'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.