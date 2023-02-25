Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.