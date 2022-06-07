Malatya TKP İl Örgütü'nden ulaşım zamlarına karşı çağrı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bundan bir kaç ay önce gerçekleştirdiği ulaşım zamlarının ardından uyuladığı yeni zamlarda Malatyalı emekçiler tarafından tepkiyle karşılanırken TKP Malatya İl Örgütü yaptığı açıklamada ulaşım zamlarına karşı tepki gösterirken "Ulaşım hizmetleri devletleştirilmelidir" dedi.

Ekonomik krizin, artam akaryakıt maliyetlerinin yükünün emekçi halka yıkıldığı ifade edilken açıklamada "Kazançlarına kazanç ekleyen patronların derdini Malatyalı emekçiler çekmek zorunda değil!" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ulaşım hizmetleri devletleştirilmelidir!

Malatya’da daha sene başında zamlanan toplu taşımaya ekonomik sorunlar bahane gösterilerek yeniden zam yapılmıştı. Kent içi ulaşım bir lüks veya özel tüketim değil temel ihtiyaçlarımızdan ve haklarımızdan birisidir. Kazançlarına kazanç ekleyen patronların derdini Malatyalı emekçiler çekmek zorunda değil! Ulaşım bir ticaret konusu değil kentsel bir hizmet konusudur.

Ekonomik kriz sebep göstererek zam yapılması, emekçileri daha da mağdur edecek. Kiralarını, faturalarını, eğitim harcamalarını, temel gıda ve sağlık giderlerini karşılayamaz hale gelen Malatyalı emekçiler, her gün kullanmak zorunda olduğu toplu taşımanın zamlı tarifesiyle daha da fakirliğe mahkûm edilecektir. Ekonomik sorunların kaynağı halkımız değil, tüm zenginliklerin patronlara peşkeş çekildiği bir düzen olan kapitalizmdir. Bu düzeni değiştireceğiz!

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirak firması MOTAŞ’ın toplu ulaşım ücretlerini arttırmasını kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz:

Ulaşım haktır, hakkımız için mücadele edeceğiz!

Ulaşım hizmetleri tamamıyla devletleştirilmelidir!

Malatya İl Örgütü