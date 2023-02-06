Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı'nın tavanı çöktü.

Habertürk TV canlı yayında Malatya'da yaşadığı depremin şiddetinin boyutlarını aktaran gazeteci Didem Barut, "Malatya Havalimanı'nda uçak beklerken yerden çok büyük bir ses vurdu. Hepimiz koltuklardan düştük. Havalimanının çatısı çöktü. Ben çocuğumu alıp çıkabildim ama yaşlı babaannem ve eşim içeridelerdi. Onları da zorlukla çıkardık. Ama Malatya'dan haber alamıyoruz. Ben şu an sizinle konuşurken bile sallanıyor. Biz iyiyiz iyi olmaya çalışıyoruz ama Malatya'dan haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.