'Makedonya' tartışması: Futbol federasyonunun ismi ortalığı karıştırdı

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkenin ulusal futbol federasyonunun "Makedonya" yerine devletin anayasal adı olan "Kuzey Makedonya" ismini kullanması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü Üsküp merkezli özel televizyon kanalı Telma'ya konuşan Zoran Zaev, tüm federasyonların veya diğer derneklerin, hatta devlet fonu almayanların bile devletin anayasal adını benimsemesini beklediğini söyledi.

"Kuzey Makedonya"nın futbol yönetim organının ismi "Makedonya Futbol Federasyonu". Hafta başında Zaev, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılan milli futbol takımına "Makedonya" diye hitap edince Atina'dan tepki toplamıştı.

Zaev hükümeti NATO ve AB'ye üyelik uğruna Makedonya'nın adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirmişti. Nüfusun büyük çoğunluğunun karşı çıktığı bu adım iki bloğun da üyesi olan Yunanistan'ın bir önkoşuluydu.