Makale yarışması: 'Adil yargı sizce nasıl olmalı?'

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu, Türkiye genelinde ve her meslekten, tüm bireylere açık makale yarışması düzenliyor. Yarışma, "Düşünüyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz" mottosu ile açıklandı.

Yarışmanın sonuç raporunun, yer alan makalelerin kitap olarak yayınlanması, ortaya çıkan sonuçların tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, kapanış kongresinde yargının tüm paydaşlarıyla sorunların tartışılması hedefleniyor.

'Yargı sisteminin sorunları ve çözüm yolları'

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Koordinatörü Avukat Muazzez Yılmaz da yarışmaya yoğun katılım beklediklerini açıkladı. Yılmaz “'Yargı sisteminin sorunları ve çözüm yolları' konulu bu makale yarışmasının geniş katılımlı olmasını bekliyoruz. Uygulamacıların da dile getirdiği sorunları görünür hale getirecek, çözüm için ışık tutacaktır” dedi.

Hukukçular, akademisyenler, görevdeki yargı mensupları, emekli hakim/savcılar, avukatlar, adliye personeli, hukuk öğrencileri, ceza infaz memurları, akademisyenler, sosyal bilimciler, lise öğrencileri, icra memurları, cezaevi psikologları ve konuya duyarlı herkes yarışmaya katılabiliyor.

Makalelerin, elektronik posta ile ‘[email protected]’ adresine ulaştırılması gerekiyor. Makaleler iadeli taahhütlü olarak gönderilebileceği gibi İstanbul Barosu'na elden de teslim edilebilecek. Derecelendirme, 7 kişilik bağımsız jüri tarafından yapılacak.

Yarışmanın birincisine 10 bin lira, ikincisine 7 bin 500, üçüncüsüne 5 bin lira, dördüncü ve beşinciye 3 bin lira, ilk 10’a giren diğer kişilere ise ayrı ayrı 1.000 lira para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 20’ye giren tüm yarışmacılara 20 kitaptan oluşan hukuk kitapları seti armağan edilecek. Dereceye girenlerin ödülleri ‘adli yıl’ açılışında takdim edilecek.

Makalelerin, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu’na ulaştırılması gerekiyor. Yarışmaya gönderilen makalelerin, yarışmanın amacına ve asgari Türkçe kurallarına uygun olarak yazılması yetiyor. Bilimsel makale şartları aranmıyor.

Kitap haline getirilip yayınlanacak

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Başkanı Avukat İbrahim Aycan, yarışmanın amaçlarından birin de belirlenen sorunları; üniversiteler, hukuk fakülteleri, barolar, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, hukuk örgütleri ve diğer paydaşlarla müzakere ederek, her bir sorunun aşılması için verebileceği katkıyı tartışmaya açmak ve adli politikalara demokratik bir katkı sunmak olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm makalelerin, dereceye girsin veya girmesin raporlanarak kitap haline getirilip yayınlanacak olmasının da hukuk yazını açısından ayrıca bir zenginlik oluşturacağını belirten Aycan, konuya duyarlılık gösteren, daha âdil ve demokratik bir yargı sisteminin inşasında kendisi de bir tuğla koymak isteyen, düşünen, üreten, yazan, hukukçu olsun veya olmasın herkes, makale yarışmasına katılmaya ve bir farkındalık yaratmak için katkıya davet etti.