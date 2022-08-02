MAK Araştırma AKP'nin oy oranını açıkladı

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

Kulat, şirketin son anketinde yüzde 27 bandında bir AKP olduğunu iddia ederek, "Bu yüzde 27 bandındaki AK Parti'yle ilgili bir şey de diyeyim; bunun içinde en az 2 puan, kendini AK Parti içinde kamufle eden HDP'li seçmen de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü HDP şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarında hep yüzde 10'un altında çıkıyor. Bu eskiden de böyleydi" dedi.

Kulat, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kentlerde yaşayan Kürt seçmen, kamuoyu araştırmacıları 'Hangi partiye oy vereceksiniz?' diye sorduğunda farklı korkularıyla gerçek düşüncelerini söylemezler, ancak çapraz sorularla bunu az çok tespit edersiniz. Bunun yüzde 2'ye denk geldiğini tahmin ediyorum, geçmiş deneyimlerim üzerinden. Yani AK Parti şu anki anketlerde yüzde 27 çıkarken, aslında yüzde 25, yüzde 25,5 bandında."