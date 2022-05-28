Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinin baltalı saldırısına ilişkin karar verildi

Yaşadıkları tartışma sonaıs İstanbul Beşiktaş’ta eşi Seval Bazancir’in evine baltalı saldırıda bulunan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazancir’in davası görüldü.

DHA'nın haberine göre, duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını söyleyerek, “Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Düzenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim. Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum. Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fiziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok. Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı” dedi.

Seval Bazancir ise, eşine çok sinirlendiği için kapıyı açmadığını söyleyerek, “Israrla ilaçlarını istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Kapıyı açmayacağımı söyleyince, ‘açarım’ dedi. Ben de açamazsın dedim. O sırada bahçede olan baltayı alarak kapıya vurdu. Ben de KADES uygulamasından yardım istedim. Bugüne kadar eşim tarafından bana uygulanan bir şiddet olmadı. Olay sırasında tehdit etmedi ancak küfür etti. Eşimden şikayetçi değilim” şeklinde konuştu.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, “Silahla tehdit” suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir’i 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.