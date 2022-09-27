Mahsa Amini’nin ölümünü protesto eden kadınların ifadeye çağrılmasına dair soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesini Eskişehir’de protesto eden kadınların ifadeye çağrılmasını TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Ersoy, Oktay’a şu soruları yöneltti:
- Mahsa Amini’nin katledilmesinin ardından Eskişehir’de siyah bez yakılması kamu barışını hangi gerekçe ile bozmaktadır?
- Kadınların gerçekleştirdiği eylemde siyah bez yakıyor olması hangi değeri aşağılamaktadır?
- Mahsa Amini’nin öldürülmesinin protesto edilmesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nü neden rahatsız etmiştir?
- Kadınlara açılan bu soruşturma düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil midir? Kadınlara soruşturma açan Eskişehir Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açacak mısınız?
- Mahsa Amini’nin öldürülmesini kınayan resmi bir açıklama yapılacak mı?”