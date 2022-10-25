Mahsa Amini protestolarında gözaltına alınan dört kişiye savaş suçu yöneltildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda gözaltına alınanların yargılanmasına başlanacak.

Tutuklu sayısına ilişkin açıklamada bulunmayan İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran ve bazı diğer illerde bulunan tutukluların bu hafta yargılanmaya başlanacağını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; Tahran Devrim Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ali Salihi'nin protestolar sırasında tutuklanan 315 kişiyi suçladığı, dört kişiye ise ölüm cezası verilebilecek savaş suçu yönelttiği belirtildi.