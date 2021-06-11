Mahmur Kampı yakınlarına 'MİT operasyonu'

AA'nın haberine göre MİT Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Mülteci Kampı yakınlarına operasyon düzenledi.

Ajans haberinde "MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Beş gün önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mahmur Mülteci Kampı'na bir başka "MİT operasyonu"nu duyurmuş ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu ‘Doktor Hüseyin’ kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesini kullanmıştı.