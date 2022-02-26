Mahkemeden valiliğin açıklamasına ilişkin habere erişim engeli

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Karaburun Kaymakamlığı’nın talebi üzerine Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin’in, satın aldığı "tarım alanı" vasfındaki arsanın yapılaşmaya açılmasını sağladığı iddiasını içeren haberlere erişim engeli getirdi.

Kararın gerekçesinde "Her ne kadar içeriklerin konu itibariyle görünüşte haber niteliği bulunsa da içeriklerde yer alan haberde talep edenin kendisi dışında aile bireylerine ilişkin de yer yer isim belirtilerek açıklamaların yer aldığı, yine aynı şekilde kişisel veri olarak sayılabilecek talep edenin edinmiş olduğu taşınmazlara ilişkin açık bilgilere yer verildiği, haberin veriliş şekline göre objektiflikten çıkılarak talepte bulunanın hedef gösterilmek suretiyle ve asıl haber dışında başka konularda ilişkilendirilerek sunumun yapıldığı…" denildi.

Hakimliğin erişim engeli kararı aldığı haberler arasında, İzmir Valiliği’nin iddialara ilişkin açıklamasını içeren haberler de yer aldı. (ANKA)