İstinaf Mahkemesi, Reina'daki IŞİD saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.
Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mahkemeden 'Reina' kararı
Yerel mahkemece Reina davasında sanıklara verilen hapis cezaları usul ve yasaya uygun bulundu.
Haber Merkezi
İstinaf Mahkemesi, Reina'daki IŞİD saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.
Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.