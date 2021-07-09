Mahkemeden 'Reina' kararı

Yerel mahkemece Reina davasında sanıklara verilen hapis cezaları usul ve yasaya uygun bulundu.

Haber Merkezi

İstinaf Mahkemesi, Reina'daki IŞİD saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu. 

Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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