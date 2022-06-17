Mahkemeden önemli karar: Kredi kartlarında banka o ücretleri geri ödeyecek

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir banka müşterisi, yaklaşık bin liralık kart aidatına itiraz etti. Yasal süreç, banka müşterisinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasıyla başladı.

NTV'deki habere göre, heyet başvuru sahibini haklı buldu. Banka karara itiraz edince dosya mahkemeye taşındı. Mahkeme bankanın "aidatsız kart" seçeneği varken, müşteriye bilgi verip vermediğini tespit edemedi. Müşteriden kesilen paranın faiziyle geri ödenmesine karar verildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da bankaların "Puan birikmez taksit yapamazsınız" diyerek aidat aldıklarının altını çizdi. Ağaoğlu tüketicileri aidatsız kart kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek ekstrelerini kontrol etmeye çağırdı.

Tüketiciler kredi kartı aidatlarına internet üzerinden itiraz edebiliyor.