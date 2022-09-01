Mahkemeden istismar edilen çocukla ilgili skandal karar: 'Savcılık okumadan karar verdi'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, annesinin erkek arkadaşının istismar ettiği ve dernek avukatları tarafından anneannesine teslim edilmesi sağlanan bir çocuğun mahkeme tarafından annesine teslim edildiğini duyurdu.

Dernek, Aile Mahkemesi'nin savcılığın istismar dosyasını okumadan karar verdiğini belirtti.

Söz konusu paylaşım şöyle:

"Antalya’da annesinin erkek arkadaşının cinsel istismarına uğrayan bir kızımızın, anneannesinde kalmasını sağlamıştık. Savcılıkta cinsel istismar soruşturması devam ederken, anne aile mahkemesinden çocuğun kendisine verilmesini istedi.

Aile Mahkemesi, savcılığın istismar dosyasını okumadan çocuğun anneye verilmesini kabul etti. Şu an polis ve icra müdürü birlikte anneannenin evindeler. Çocuğu almaya çalışıyorlar.

Antalya 1. Aile Mahkemesinin kararına günler önce itiraz ettik ama Antalya 2. Mahkemesi bir türlü karar vermedi. Defalarca görüşmemize karşın halen karar alınamadı."