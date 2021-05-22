Mahkemeden İBB'nin TÜRGEV yurtları kararına iptal

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) ilişkin olarak aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti. Kararda, sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine dair dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi.

TÜRGEV ile AKP yönetimindeki İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, "yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere" TÜRGEV'e verildi.

İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019'da süresinin dolduğunu belirterek protokolü feshetmiş ve TÜRGEV'den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istemişti.

TÜRGEV açtığı davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, imzalanan protokolün süreyle ilgili 6. maddesinde, "kiralama devam ettiği sürece ve protokolün süre bitiminde sonlandırılacağı üç ay önceden bildirilmediği takdirde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzayacağının" yer aldığını belirtti. "Protokolün feshi" başlıklı 7. maddesinde ise "tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği" yönünde düzenleme yapıldığı söylendi.

Kararda, “Söz konusu kira sözleşmesinin sona erdirildiğine ya da feshedildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazın tahliye edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmektedir” denilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Böylelikle İBB'ye ait 4 ayrı taşınmazın yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verilmesine karar verildi.