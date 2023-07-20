Mahkemeden, bakanlığın Buca Cezaevi'ne ilişkin talebine oy birliğiyle ret

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yıkılan Buca Cezaevi arazisini yapılaşmaya açmak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plana ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazı reddetti.

Mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı belirtildi. Bakanlığın itirazının reddine kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

'Araziyi ranta açan bakanlık planlarının yürütmesini durdurdu'

Mahkemeden çıkan kararla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Mahkeme, araziyi ranta açan Bakanlık planlarının yürütmesini durdurdu. Buca Cezaevi’nin kapanmasından sonra, halka ait araziyi İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül 2022 tarihinde İller Bankası’na sattılar. Bu araziyi kamusal kullanıma açmak yerine binalarla doldurmak istediler. Çevre Bakanlığı yerle ilgili imar planı yapma yetkisine sahip olmak için hukuku yok sayarak alanı rezerv yapı alanı ilan etti. Daha sonra bu karara dayanarak arazinin yüzde 85'inde toplam 70 bin metrekare inşaat yapılmasını sağlayan imar planı yaptı. İzmir halkı, İzmir halkının seçilmiş temsilcileri olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li meclis üyeleri olarak yapılan tüm bu işlemlerin hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik. Sadece söylemekle kalmadık ve halkı hiçe sayan, hukuk dışı bakanlık planlarının iptali için dava açtık.

Buca cezaevi arazisini rezerv yapı alanı ilan eden bakanlık kararının iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davaya bakan İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, eski cezaevi alanının rezerv yapı alanı ilan edilmesine ilişkin bakanlık kararının yürütmesini durdurdu. Bakanlığın, arazide plan yapma yetkisine sahip olmak için yaptığı rezerv yapı alanı ilan kararının yürütmesi durdurulunca, bu karara dayanarak imar planı yapma yetkisi dayanaksız kaldı. Buca cezaevi arazisini inşaata, ranta açan Çevre Bakanlığı planına karşı Buca Belediyesi ile CHP Grubu olarak açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Davaya bakan İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi bakanlık planlarının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu tespit ederek bakanlık planının yürütmesini durdurdu.”

Büyükşehir ve Bakanlık anlaşamıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, alan için “Buca Özgürlük Parkı” projesi hazırladı. Proje ile şehrin merkezinde yer alan ve yıllardır boş bir şekilde bekleyen 69 bin metrekarelik alanın, birçok farklı işleve sahip bir parka dönüştürülerek, İzmirlilerin kullanımına açılması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan Buca Cezaevi alanının ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi için imar planı hazırlamıştı. (ANKA)