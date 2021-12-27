Mahkeme TÜPRAŞ’ın kapasite artışına ‘dur’ dedi

TÜPRAŞ, İzmit Rafinerisi İskelesi Kapasite Artırımı ve Dip Tarama Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Projeyi inceleyen bakanlık ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi. Projenin kıyıya zarar vereceğini ifade eden Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği, kararı yargıya taşıdı.

Gazete Duvar'dan Cansu Albayrak'ın haberine göre 30 Kasım tarihinde gerçekleşen mahkeme, itirazları değerlendirdi ve bölge halkını haklı bularak kararı iptal etti. Mahkeme tarafından gönderilen kararda, dip taraması sonucunda ortaya çıkan çamurun kirlilik oluşturacağına, emisyon ölçümlerinin ÇED dosyasında yer almadığına dikkat çekildi.

‘Karar emsal niteliğinde'

Şirketlerin dip taraması yapmak için sıraya geçtiğini belirten Tütünçiflik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, kararın emsal nitelikte olduğunu dile getirdi. Fidancı, yaptığı açıklamada “Dip tarama projesi ekolojiye saygısızlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Denizi onlarca metre derinleştirmek için tonlarca kazmak, gelecek nesillerimize karşı ekolojik suç, en hafif ifadeyle vahşettir” dedi.

Müsilaj sorununun üstesinde gelinemediğini ve etkilerinin uzun yıllar yaşanacağını dile getiren Fidancı, “Bu karar ümit vericidir. Çevre mücadelesi veren bizler için önemli bir kazanım olduğu gibi benzer mücadelelere girişmek isteyenlere cesaret verici olmuştur. Marmara Denizi, İzmit Körfezi sahipsiz değildir bizlere destek olan herkesle birlikte denizimizi savunduk” diye konuştu.

Deniz göl ve yeşil alanların halka ait olduğunu belirten Fidancı, “Korumak anayasal olarak hem bizlerin hem de bizi yöneten görevidir. Bizler vatandaşlar olarak bu davayı açıp iptal kararını alınmasını sağlayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik” ifadelerini kullandı.