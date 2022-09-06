Mahkeme kararıyla içinde şarj cihazı çıkmayan iPhone satışları durduruldu

Apple şarj cihazını telefonlarının kutularından çıkartma kararını yine bir etkinlikte duyurmuştu. Oldukça fazla eleştirilen bu konunun ardından pek çok akıllı telefon markası kutu içeriğini değiştirmeye başladı.

Bazı markalar yalnızca şarj cihazını çıkartırken, bazıları da bütün kutu içeriğini telefon olarak düzenlemeye gitti. Şu anda pek çok marka akıllı telefon kutusundan şarj cihazını çıkartmış durumda. Ancak bazı ülkelerde bu durum sert şekilde eleştiriliyor.

Apple ve diğer şirketler bu konuyu çevre kaygıları sebebiyle ele aldıklarını söylüyor. iPhone satın aldığınızda kutusundan yalnızca telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Bir diğer yandan geçen yıl Brezilya'daki hükümet tarafından verilen bir kararla Apple'a 2 milyon dolar ceza kesilmişti.

Verilen cezanın arka planında ise iPhone 12 kutularında şarj cihazının koyulması yer alıyordu. iPhone 13 serisi tanıtılmasına rağmen bu karara uymayan Apple'a Brezilya'dan somut bir yaptırım geldi. Ülkede şarj cihazı çıkmayan iPhone'ların satışı tamamen yasaklandı.