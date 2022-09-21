Mahkeme iptal etti, aynı işi aynı müteahhide 2,5 katına verdiler

Antakya ile Samandağı arasındaki karayolu için ihale üstüne ihale yapılıyor. 26 kilometrelik yol için ikinci “ikmal ihalesi” yani “tamamlama ihalesi” de gizli kapaklı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki ihale için yaklaşık bedel 164 milyon lira olarak hesaplanmıştı. İhale, AKP’nin istediği işi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı 21-b Pazarlık usulüyle yapıldı. Kimseye duyurulmadan kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale özel olarak davet edilen Ohitan İnşaat’a 140 milyon liraya verildi. 31 Ağustos 2021 günü sözleşme imzalandı.

Ancak bu sözleşme 6 Nisan 2022 günü mahkeme kararıyla tasfiye edildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü tam bir yıl sonra yeni bir ihale düzenledi. Yine ilana çıkılmadı. Kimselere duyurulmadan, gözlerden uzak düzenlenen ihale, yine özel olarak davet edilen aynı firmaya Ohitan İnşaat’a verildi.

Neredeyse 3 katına çıktı

Bu defa milletin cebinden çıkacak rakam katlandı. Geçtiğimiz yıl 164 milyon lira hesaplanan yaklaşık maliyet 404 milyona fırladı. Geçen yıl 140 milyon lira olan sözleşme bedeli ise bu yıl tam 382 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sonuçta bir yılda 26 kilometrelik karayolu inşaatının maliyeti yüzde 146 daha yüksek hesaplandı. Halkın cebinden çıkan paradaki fark ise neredeyse 3 katına çıkarak yüzde 172’yi buldu.

Dikkat çeken kamu ihaleleri

Ohitan İnşaat, Gürbağ Grup şirketlerinden biri. Irak ve Cezayir’de projeler üstlenen şirket, ENR dergisinin, şirketlerin kendi beyanlarıyla oluşturduğu ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde yer alıyor. Türkiye kamuoyunun gündemine çok gelmeyen şirketin aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle: Samsun Şehir Hastanesi, Osmaniye 600 Yataklı Devlet Hastanesi, İzmir-Buca 304 Yataklı Acil Durum Devlet Hastanesi, Maliye Bakanlığı Yeni Hizmet Binası, Malatya 300 Yataklı Devlet Hastanesi, Elazığ, Mardin TOKİ projeleri, Sakarya Ceza İnfaz Kurumu, Marmaris Barajı…