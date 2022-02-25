Mahkeme, Assos Antik Liman'daki yürütmeyi durdurdu

Çanakkale İdare Mahkemesi, "afet bölgesi" ilan edilerek kapatılan Çanakkale'deki Assos Antik Liman'ı hakkında "1. Derece Sit Alanı'nda bilim kurulu kararı olmadan onaylanamaz" kararı alarak, yürütmeyi durdurdu.

Mahkeme kararını Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı'na, Çanakkale Valiliği’ne ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na teslim eden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bölgenin “Afet Bölgesi” ilan edilmesi nedeniyle çalışamamaktan dolayı zarar gören vatandaşın ve tesislerin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Konuya dair açıklamada bulunan Dernek, karar sonrası üyelerinin Behram bölgesine gittiğini ancak kontrol noktasında bulunan jandarma tarafından içeriye alınmadıklarını belirtti. "Davacılar olarak jandarmanın nezaretinde şantiye alanına girip çalışmaların devam edip etmediğini görmek istediklerine dair” dilekçe veren Dernek üyeleri, taleplerinin kabul edilmediğini aktardı.

Dernek, gerçekleştirdiği açıklamada "Koruma Kurulu vakit geçirmeksizin acilen toplanıp “Bilim Kurulu” oluşturmalı, projede gelinen noktanın hem can ve mal güvenliği açısından hem de koruma tedbirleri açısından denetlenmesini sağlamalı ve bundan sonra bilim ışığında Assos’a daha fazla zarar vermeden nasıl ilerleneceğine karar vermelidir" ifadelerine yer verdi.