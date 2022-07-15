Mağarada mahsur kalmıştı: Saatler sonra kurtarıldı

Karabük merkeze bağlı Bulak köyü sınırları içinde yer alan Bulak Mencilis mağarasında Hollanda’dan gelen gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk (27) mağaranın 2,5 km’lik kısmında halatın kopması sonucu 15 metreden aşağıya düşerek yaralanmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Öztürk'ü kurtarmak için bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 19 kişilik ekip mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30'da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı. Sabah karşı yaralı Bahadır Öztürk ile mahsur kalan gurbetçilere ulaşan ekipler, Bahadır Öztürk'ün sol ayağının kırık olduğunu ve hipotermiye girmek üzere olduğunu fark ederek hızlı müdahaleye başladı.

Yaklaşık 12 saat süren mücadele sonrası yaralı olarak kurtarılan Öztürk tedavi edilmek üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (İHA)