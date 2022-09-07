Mafyayı kollayan siyasetçileri açıkladı: CHP'li Başarır'dan mafya siyaset ticaret raporu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hazırladıkları mafya, siyaset, ticaret rapordan başlıkları Halk TV'de 'Sözüm Var' programında açıkladı.

Mahir Ali Başarır, sadece ülkücü mafya Sedat Peker'in iddiaları ile birlikte değil, iddiaların öncesinde ve sonrasında ortaya dökülen uyuşturucu ağıyla ilgili edinilen bilgileri paylaştı.

Başarır, Barış Terkoğlu'nun "Türkiye narkopolitik bir ülke midir? Merkezinde hangi siyasetçi vardı?" sorusuna da isimler vererek yanıt verdi.

'Narkopolitik bir durum yok mu sizce?'

CHP'li Başarır, "Şimdi bu ülkenin içişleri bakanının Ali Osman Akat ile ya da başka bir uyuşturucu taciri ile resimleri varsa, Saray'ın danışmanı, önemli bir isim- eski anayasa komisyonu başkanı Burhan Kuzu Zindaşti olayında ilişkisi var iddiası varsa bunlar yargı tarafından araştırılmıyorsa ve Türkiye'de bir uyuşturucu ticareti gerçeği varsa narkopolitik bir durum yok mu sizce?" diye sordu.

Başarır, raporunda yer alana Süleyman Soylu'nun Ümitcan Uygun'un babası ile çekilmiş fotoğrafını, Söğüt Havacılığa ait, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçuş faturasını ve Sezgin Baran Korkmaz'ın çeşitli siyasilerle çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

'Siyasi aktörler bu işin neresinde?'

Açıklamasına narkopolitik kavramının Meksika Kolombiya gibi ülkelerdeki siyaset uyuşturucu ilişkilerinden ortaya çıktığını anlatan Başarır "Gelelim Türkiye gerçekten böyle bir ülke haline geldi mi? Neden bu kavramı kullanmayı ihtiyaç duyduk? Siyasi aktörler bu işin neresinde?" diyerek hazırladığı raporu anlattı:

"Birinci olay, Türkiye'deki iktidar narkopolitik bir iktidar mıdır? Merkezinde hangi siyasetçi vardı? Bir Zindaşti olayı vardı ve bugün hayatta olmayan Burhan Kuzu ve bunun tahliye süreci bununla ilgili iddialar, özellikle kurul raporlarına rağmen bunun üzerine gitmeyen bir iktidar ve görevinde ölen bir Burhan Kuzu vardı.

'Tutuklanmayan şahsın Soylu'yla fotoğrafları var'

Gelelim ikinci olaya... Ali Osman Akat olayı. Almanya adres verdi, Levent'te bir iş yeri dedi, Levent'teki işyerinin sahibi bu kişi çıktı. Defalarca tutuklanmak istendi. Tutuklanmadı. Tutuklandıktan sonra da tahliye edildi. Peki bu kişinin kiminle resmi vardı? Süleyman Soylu ile...

Yine şu an soy ismini şimdi hatırlamadığım Şeyhmuz , bir kokain taciri yakalandı, kiminle resmi vardı? Süleyman Soylu ile...

Geliyorum Türkiye'deki önemli bir sürece. Panama'da yakalanan 616 paket kokain Türkiye'ye geliyor. Bunun koordinatları ile ilgili -nereye gelecek, kim alacak- iddialar olmasına rağmen, somut iddialar olmasına rağmen bir ilerleme kaydedilemiyor.

Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela ziyareti

Eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela ziyareti var... Bu kişinin gemilerinin olması, bu kişinin neden orada olduğu sorgulandığında ise maske götürüyor denildiği... Bir bavul maske ile gitmesini ve gülünç bir durumda kaldığını gördük.

Ali Falyalı... İlk rapordan sonra bu cinayet gerçekleşti. Onunla ilişkisi olan eski bir içişleri bakanı, Bodrum marina, Bodrum marina yönetimi... iddialar Bodrum marinanın üst olarak kullanılacağı yönündeydi. Bununla ilişkili hiçbir araştırma yapılmadı.

Muz paketleri içinde uyuşturucu

Bu 616 paket kokain olayı sonrası Mersin Limanı'nın adı bu olayla anıldı. Türkiye'ye gelmek üzere uyuşturucu maddeler yakalandı. Kime geliyor? Neden Türkiye? Neden muz paketlerinin içinde? Mersinliler isyan etti artık. Yeter açıklığa kavuşturun dediler..

Şimdi bu ülkenin içişleri bakanının Ali Osman Akat ile ya da başka bir uyuşturucu taciri ile resimleri varsa, Saray'ın danışmanı, önemli bir isim- eski anayasa komisyonu başkanı Burhan Kuzu Zindaşti olayında ilişkisi var iddiası varsa bunlar yargı tarafından araştırılmıyorsa ve Türkiye'de bir uyuşturucu ticareti gerçeği varsa narkopolitik bir durum yok mu sizce?

'Uyuşturucu ticareti kat be kat artmış'

Bu ülkenin içişleri bakanı diyor ki 'Son yıllarda son 5 yılda uyuşturucu madde satan kişilerin yakalanmasında yüzde 300 başarı sağladık'. Bir dakika bu neyi gösteriyor. Türkiye'nin okul önlerinde Türkiye'de üniversite önlerinde çok yaygın bir şekilde uyuşturucu madde ticareti yapılıyor. Bu son dönemlerde kat be kat artmış. Bu kadar sayı artmışsa senin yakalama sayın da gayet normaldir."