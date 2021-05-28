'Mafya liderleriyle dans eden siyasilerin yakınları' diyen hakime sürgün

Alanya’daki bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek karara muhalif kalan hâkim, karşı oy yazısında, “Her ne kadar sanık uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı.

26 Mayıs’ta söz konusu karşı oyu kullanan hâkim Ali Dursun Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesi ile Siirt’e atandı.

T24'ün haberine göre, Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezaya muhalif kalan hâkim Ali Dursun Turan, karşı oy yazısında, çarpıcı ifadeler kullandı.

Turan, verilen cezayı adaletli bulmamasının nedenini, “mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adının uyuşturucu iddialarına karışmasına rağmen haklarında soruşturma dahi açılmaması, buna karşılık daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi” olarak açıkladı. Turan, bunun adalet anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Bir gün sonra tayin

Karar, 26 Mayıs’ta alındı. Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kararıyla, Alanya’dan Siirt’e tayin edildi.