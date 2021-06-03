'Mafya ile yakın olan siyasetçiler daha az ceza alıyor' diyerek karşı oy kullanan hakim şimdi de açığa alındı

Alanya’daki bir uyuşturucu davasında “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hakim Siirt’e sürgün edilmişti. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Alanya Hakimi Ali Dursun Turan’ın açığa alındığını duyurdu.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor’ diyen Alanya Hakimi Ali Dursun Turan Siirt’e atandıktan sonra şimdi de açığa alındı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere soruşturma açılmazken, yargı mensupları açığa alınıyor! İşte ileri demokrasi!” ifadesini kullandı.